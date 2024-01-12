Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin beton bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Emirhan Ü. (18) idaresindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosikletteki Muhittin A. (17) Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Emirhan Ü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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