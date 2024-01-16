Adana'da şehitler için "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından şehitler için "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

İlçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan başladı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene", "Mehmetçik yanındayız.” sloganları attı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 askerin isminin tek tek okunmasının ardından katılımcılar "Burada" dedi.

Türk Büyükleri Anıtı'nda son bulan yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından lise öğrencisi Çağla Baykan, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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