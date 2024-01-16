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        Adana'da kayıp çoban ölü bulundu

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:58
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        Adana'da kayıp çoban ölü bulundu
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban ormanlık alanda ölü bulundu.

        Keçilerini otlatmaya giden Ferhat Sapmaz'ın (58) eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Sapmaz'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

        Vücudunda yara izleri bulunan ve yaban hayvanlarının saldırısına uğramış olabileceği değerlendirilen Sapmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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