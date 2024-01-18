Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı'da 260 aileye sosyal yardım ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pozantı'da 260 aileye sosyal yardım ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA(AA- Adana'nın Pozantı ilçesinde bir ayda 260 aileye sosyal yardım verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmaları devam etti.

        Ekipler, bir ayda 260 aileye gıda, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, battaniye ve yorgan yardımı ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Adanalı berber yaptığı neyle müşterilerine dinleti sunuyor
        Adanalı berber yaptığı neyle müşterilerine dinleti sunuyor
        Yürüyemeyen SMA'lı Damla, giymeyi hayal ettiği ayakkabılarıyla uyuyor
        Yürüyemeyen SMA'lı Damla, giymeyi hayal ettiği ayakkabılarıyla uyuyor
        Kamyonetteki çuvallarda 7,4 kilo esrar çıktı
        Kamyonetteki çuvallarda 7,4 kilo esrar çıktı
        Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor - 24Erzincanspor maçının ardından
        Adana Demirspor - 24Erzincanspor maçının ardından