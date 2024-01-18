Pozantı'da 260 aileye sosyal yardım ulaştırıldı
ADANA(AA- Adana'nın Pozantı ilçesinde bir ayda 260 aileye sosyal yardım verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmaları devam etti.
Ekipler, bir ayda 260 aileye gıda, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, battaniye ve yorgan yardımı ulaştırdı.
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