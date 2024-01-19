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        Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşandı

        Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Karaisalı ve Aladağ ile Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:07
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        Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşandı
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        Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Karaisalı ve Aladağ ile Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kozan ilçesinde 28 bin 836 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, öğrencilerin tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmesini istedi.

        Saimbeyli ilçesinde de Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.

        Karne dağıtım törenine katılan Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Burak Eski ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, öğrencilerle sohbet etti, karnelerini verdi.

        Karaisalı ilçesinde ise 3 bin 515 öğrenci karnelerini aldı.

        Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu, Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

        Törende Kaymakam Onur ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi.

        Aladağ ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu Kabasakal İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Kaymakam Kurt, öğrencilere tatilde kitap okumalarını, gezmelerini ve aileleriyle vakit geçirmelerini istedi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 bin 923 öğrenci karne aldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, eğitim-öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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