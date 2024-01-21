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        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:34
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        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Selçuk Şimşekli idaresindeki 33 VCS 15 plakalı otomobil, park halindeki 55 AFB 817 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şimşekli'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Yemliha Nergis Yolcu'yu hastaneye kaldırdı. Yolcu, kurtarılamadı.

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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