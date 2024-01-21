Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi

        Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

        Karaisalı ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

        Ekipler, ikazlara rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünü araç tarlaya girince yakaladı.

        Otomobilde yapılan aramada 270 bin adet dolu makaron bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü B.K. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı
        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
        Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: 1-1
        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig