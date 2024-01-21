Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 270 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Karaisalı ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ikazlara rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünü araç tarlaya girince yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 270 bin adet dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.K. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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