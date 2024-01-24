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        Adana'da polis, engelli kardeşleri ziyaret etti

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis, ilçede yaşayan engelli 3 kardeşi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:42
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        Adana'da polis, engelli kardeşleri ziyaret etti
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis, ilçede yaşayan engelli 3 kardeşi ziyaret etti.

        Eğlence Mahallesi'nde yaşayan engellilerin kardeşi Mahmut Dağıstan, polisi arayarak kardeşlerinin onları gördüğünde mutlu olduğunu belirtti ve eve davet etti.

        Davet üzerine polisler, Durmuş, Mehmet ve Nuri kardeşleri ziyaret etti.

        Polis, ziyaret ettiği engelli kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

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