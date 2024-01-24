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        Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adana'da demir yolu hattından bakır kablo ve trafo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:21
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        Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adana'da demir yolu hattından bakır kablo ve trafo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Ceyhan ilçesinde TCDD'ye ait trafo merkezinden 150 metre bakır kablo ve trafo çalındı.

        Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmayla olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Şüpheliler, jandarma ekiplerince adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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