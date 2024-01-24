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        Adana'da 1 milyon 636 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:14
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        Adana'da 1 milyon 636 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri hafif ticari aracı, ilçe girişinde durdurmak istedi.

        Sürücü E.Ç'nin, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

        Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç durduruldu, E.Ç. gözaltına alındı.

        Araçta 1 milyon 636 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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