Adana'da 1 milyon 636 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri hafif ticari aracı, ilçe girişinde durdurmak istedi.

Sürücü E.Ç'nin, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç durduruldu, E.Ç. gözaltına alındı.

Araçta 1 milyon 636 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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