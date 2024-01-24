Sarıçam'da şehitler dualarla anıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sarıçam Halk Eğitimi Merkezince, Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Merkezde Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi alan kursiyerler, şehitler için hatim duası eda etti.

Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.