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        Adana'da parkta bıçaklanan çocuk yaralandı

        Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 02:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 02:25
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        Adana'da parkta bıçaklanan çocuk yaralandı
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        Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki bankta oturan H.D. (17) tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartıştı.

        Bu sırada şüpheli, üzerindeki bıçakla H.D'yi yaralayarak kaçtı.

        Çevredekilerden yardım isteyen H.D. ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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