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        Depremzede çocuklar, Belemedik Tabiat Parkı'nı gezdi

        Adana'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve konteyner kentte kalan çocuklar için Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:37
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        Depremzede çocuklar, Belemedik Tabiat Parkı'nı gezdi
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        Adana'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve konteyner kentte kalan çocuklar için Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen geziye, konteyner kentte kalan 40 çocuk katıldı.

        Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, bir araya geldiği çocuklara Belemedik Tabiat Parkı ile ilgili bilgi verdi.

        Tabiat parkını gezen çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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