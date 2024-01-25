Depremzede çocuklar, Belemedik Tabiat Parkı'nı gezdi
Adana'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve konteyner kentte kalan çocuklar için Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.
Adana'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve konteyner kentte kalan çocuklar için Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen geziye, konteyner kentte kalan 40 çocuk katıldı.
Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, bir araya geldiği çocuklara Belemedik Tabiat Parkı ile ilgili bilgi verdi.
Tabiat parkını gezen çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
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