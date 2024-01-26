Adana'da belediyenin çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

Belediyeye ait çöp kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu kısımda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çöpe dökülen soba közünden çıktığı değerlendiriliyor.

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