Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da belediyenin çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da belediyenin çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Belediyeye ait çöp kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu kısımda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

        Yangının çöpe dökülen soba közünden çıktığı değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası
        Adana'da sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası
        Adana'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Adana'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Ağabeyinin sünger fabrikasını, para vermediği için yakmış
        Ağabeyinin sünger fabrikasını, para vermediği için yakmış
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak
        ADANA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        ADANA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        Hastanede sahte 'doktor yaka kartı' ile yakalandı
        Hastanede sahte 'doktor yaka kartı' ile yakalandı