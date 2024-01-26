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        Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:55
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        Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.

        Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Bölgeye yönlendirilen Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler, iş makinesiyle çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu, yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı.

        Kapanan yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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