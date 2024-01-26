Adana'da 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.F. Gazi Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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