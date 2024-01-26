Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kozan Caddesi'nde, Batuhan T. idaresindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriyeli Luay El Rabi'nin (28) kullandığı 01 MB 5995 plakalı üç tekerlekli, sepetli elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisikletin sürücüsü Luay El Rabi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan T. ve yanındaki kişi ile elektrikli bisikletteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rabi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.