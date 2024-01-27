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        Adana'da pazarda kadının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:08
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        Adana'da pazarda kadının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Serinevler Mahallesi'nde 24 Ocak'ta Fatma A'nın (45), semt pazarından alışveriş yaptığı sırada cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı.

        Fatma A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan Mustafa Ş. olduğunu tespit etti.

        Şüpheli Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta yürürken ekiplerce yakalandı. Ekipler, çalınan telefonu zanlının üst aramasında buldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Fatma A. alışveriş yaparken zanlı Mustafa Ş. de 4 yaşındaki oğluyla buraya geliyor. Bir süre sonra Mustafa Ş, kadının cebindeki telefonu alıp uzaklaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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