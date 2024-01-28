Adana'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde midibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADF 152 plakalı midibüs, dün akşam saatlerinde Solaklı Mahallesi Karataş Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Ammar Elmüheymid'e (15) çarpıp kaçtı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından farklı saatlerde gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde aracı kendilerinin kullandığını iddia eden M.T, H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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