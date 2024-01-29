Adana'da mesleğe yeni başlayan kebapçılara eğitim verildi

Adana'da coğrafi işaret tescilli kebabın yapımında ustalaşmak isteyenler için eğitim düzenlendi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) desteğiyle organize edilen eğitim, merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda yapıldı.

Programda 80 yaşındaki kebap ustası Ali Şemi, katılımcılara coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapımıyla ilgili bilgi verdi.

Şemi, usta adaylarına etin hazırlanması, şişe geçirilmesi, pişirilmesi ve sunumunu uygulamalı gösterdi.

Programa katılan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, usta çırak ilişkisinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin sonunda Göger, TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Şemi ve diğer konuklara plaket verdi.