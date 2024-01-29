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        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:32
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        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

        Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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