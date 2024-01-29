Adana'da eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yeniden yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararı üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer, İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede söz alan sanık avukatı, müvekkili Ahmet Ziya Filizer hakkında beyanda bulunan tanık M.P'nin huzurda beyanının alınmasını talep etti.

Savunması sorulan sanık Filizer de FETÖ üyesi olmadığını belirterek dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve bu aşamada sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve tanık M.P'nin beyanının alınması için mahal mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'e 7 Ocak 2020'de 12. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını "dosya üzerinde eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.