Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

Erhan G. yönetimindeki 01 M 0538 plakalı şehir içi yolcu taşımada kullanılan minibüsün, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde Temel A. idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobille çarpışma anı araç kamerasıyla görüntülendi.

Minibüsün iç ve dış kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Erhan G. yönetimindeki aracın, kırmızı ışıkta geçen Temel A. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Görüntülerde, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan minibüs şoförü ile yolcuların savrulması yer alıyor.

- Otomobildeki 2 kişi araçta sıkışmıştı

Erhan G. idaresindeki minibüsün ile Temel A. yönetimindeki otomobil, dün merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde çarpışmıştı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Temel A. ve Seray A. ile minibüsteki 7 yolcu yaralanmıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü Erhan G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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