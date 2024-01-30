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        Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:56
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        Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında
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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Erhan G. yönetimindeki 01 M 0538 plakalı şehir içi yolcu taşımada kullanılan minibüsün, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde Temel A. idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobille çarpışma anı araç kamerasıyla görüntülendi.

        Minibüsün iç ve dış kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Erhan G. yönetimindeki aracın, kırmızı ışıkta geçen Temel A. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

        Görüntülerde, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan minibüs şoförü ile yolcuların savrulması yer alıyor.

        - Otomobildeki 2 kişi araçta sıkışmıştı

        Erhan G. idaresindeki minibüsün ile Temel A. yönetimindeki otomobil, dün merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde çarpışmıştı.

        Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Temel A. ve Seray A. ile minibüsteki 7 yolcu yaralanmıştı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü Erhan G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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