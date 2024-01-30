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        Kıbrıs gazisi, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

        Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 78 yaşındaki Rafet Yurdadoğ'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:11
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        Kıbrıs gazisi, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 78 yaşındaki Rafet Yurdadoğ'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yurdadoğ'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozan Asri Mezarlığına getirildi.

        Burada, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazının ardından Yurdadoğ'un cenazesi toprağa verildi.

        Törene, Yurdadoğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakam Vekili Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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