Kıbrıs gazisi, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 78 yaşındaki Rafet Yurdadoğ'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yurdadoğ'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozan Asri Mezarlığına getirildi.

Burada, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazının ardından Yurdadoğ'un cenazesi toprağa verildi.

Törene, Yurdadoğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakam Vekili Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve vatandaşlar katıldı.

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