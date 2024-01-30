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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:38
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafı ziyaret etti.

        Kocaispir, merkez Seyhan ilçesi Melekgirmez Çarşısı ve Pazarlar Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

        Esnafla sohbet eden Kocaispir, yerel seçim için destek istedi.

        Kocaispir, programı sırasında görüştüğü vatandaşların taleplerini dinledi, projelerini anlattı.

        Ziyaretlerinde Kocaispir'e AK Parti Seyhan İlçe Teşkilatı üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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