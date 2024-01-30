Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafı ziyaret etti.

Kocaispir, merkez Seyhan ilçesi Melekgirmez Çarşısı ve Pazarlar Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

Esnafla sohbet eden Kocaispir, yerel seçim için destek istedi.

Kocaispir, programı sırasında görüştüğü vatandaşların taleplerini dinledi, projelerini anlattı.

Ziyaretlerinde Kocaispir'e AK Parti Seyhan İlçe Teşkilatı üyeleri eşlik etti.

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