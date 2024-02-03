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        Adana'da yaşlı çift, depremde kaybettikleri oğlu, gelini ve torunlarını unutamıyor

        Adana'da yaşayan Emine ve Fikret Öz, depremde kaybettikleri oğlu, gelini ve iki torununun mezarını her hafta ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:54
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        Adana'da yaşlı çift, depremde kaybettikleri oğlu, gelini ve torunlarını unutamıyor
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        Adana'da yaşayan Emine ve Fikret Öz, depremde kaybettikleri oğlu, gelini ve iki torununun mezarını her hafta ziyaret ediyor.

        Bedensel engelli Erdeniz (52) ile eşi Serap (52), çocukları Fikret (23) ve Mustafa Öz (15), merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7,6'lık depreme yaşadıkları Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 13 katlı Mete Apartmanı'nda yakalandı.

        Apartmanın yıkılması sonucu enkazdan 4 kişilik Öz ailesinin cansız bedenleri çıkarıldı.

        Depremde evlatlarını kaybeden Emine (72) ve eşi Fikret Öz (75) çifti, onların Kabasakal Mezarlığındaki kabirlerini her hafta ziyaret ediyor.

        Fikret Öz, AA muhabirine, oğlunun geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ ayağını kaybettiğini, ilk depremden sonra aşağı inmeyerek evde beklediğini söyledi.

        Oğlunun bir deprem daha olacağını düşünmeyerek evde kaldığını anlatan Öz, "İlk depremden sonra eşimle arabayla çocukları almaya gittik. Gelinim ve torunlarım eşya almak için yukarı çıktı. O arada depreme yakalandılar." diye konuştu.

        Öz, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlatlarını unutamadığını belirtti.

        Emine Öz de yaşadıkları acının tarifinin olmadığını anlatarak, "Geceleri uyuyamıyorum. Keşke torunlarım ölmeseydi. Ben onların yerine ölseydim. Onların acısı beni bitirdi. Sabaha kadar uyuyamıyorum, sinir hapları kullanıyorum." dedi.

        Öz, her hafta eşiyle depremde kaybettiği evlatlarının mezarını ziyaret ederek onlarla konuştuğunu ve teselli olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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