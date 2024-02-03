Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde, Salih T. yönetimindeki 01 AVG 31 plakalı motosiklete, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.

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