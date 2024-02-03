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        Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:53
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        Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde, Salih T. yönetimindeki 01 AVG 31 plakalı motosiklete, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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