Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

Afetin hemen ardından tesisleri depremzedelerin hizmetine açtıklarını belirten Esendemir, "Vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı, gazetecilerimizi 2 ay boyunca elimizden geldiğince konuk ettik ve onların tüm ihtiyacını karşıladık. Sonrasında normal hayata geçtik ama bu acıyı unutamadık." dedi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, buradaki konuşmasında, depremlerde yaşamını yitiren basın mensupları ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler ve vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

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