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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:15
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:AdanaASKİ Atatürk

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

        Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş (Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak)

        Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Gonzalez, Parsons, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Merve Atlıer, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)

        Setler: 25-20, 22-25, 25-11, 24-26, 15-17

        Süre: 125 dakika (23, 28, 19, 30, 25)

        ADANA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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