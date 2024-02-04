Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonete çarpmamak için manevra yapan Kılıç'ın kullandığı motosiklet, bir iş yerinin kepengine çarptı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan ve bir iş yerinin kepengine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.