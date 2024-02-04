Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Karate Federasyonunca Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Karate Federasyonunca Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi.
Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 1 Şubat'ta başlayan şampiyonaya, 63 ilden 2 bin 700 sporcu katıldı.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek karatecileri belirlemek için de seçme yapıldı.
Organizasyon sonunda 38 kategoride dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.
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