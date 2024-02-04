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        Adana'da dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü

        Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:40
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        Adana'da dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kızıldam Mahallesi'ndeki dağlık alanda dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi.

        Eşinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu ağaçtan indirilerek arazide sedyeyle taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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