Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Ramazanoğlu Camisi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem anından itibaren devlet ve milletin tek vücut olduğunu söyleyen Köşger, "Depreme hazırlıklı olmalı, hazırlığımızı ve yapacağımız binaları ona göre yapmalıyız." dedi.

Köşger, kentte 3 bin 204 afet konutu inşa edildiğini belirterek, "Konutlardan 1589'unu şubat sonuna kadar teslim etmiş olacağız. 8 bin 200'ün üzerinde hak sahibi var. Şu anda konteynerde yaşayan 270'in üzerinde vatandaşımız var. Onların her türlü ihtiyacı karşılanıyor." diye konuştu.

Deprem döneminde Adana'nın, afet yardımlarının koordine edildiği merkez görevi yürüttüğünü vurgulayan Köşger, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulan programda katılımcılar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın okuduğu dualara eşlik etti.

- Zeray Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan merkez Çukurova ilçesindeki Zeray Apartmanı'nın bulunduğu alanda da yaşamını yitirenler için anma etkinliği yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okuyan aile yakınları, dua etti. Programda bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.