Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılandığı dava

Adana'daki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, tutuksuz müteahhit 2 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Murat A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Mahmut A. ise mahkemeye gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Murat A, binanın yapımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını öne sürerek, kendisinin o dönemde Mersin'de yaptıkları apartman inşaatlarıyla uğraştığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Murat A. şöyle devam etti:

"Aynı binada benim akrabalarım da bulunmaktaydı. Onlardan yıkılan binanın 13. katında kolon kesilmesine yönelik iddialar duydum. Ayrıca binanın damına şap adı verilen 50 santimetre kalınlığında beton dökülmüş. Daha sonra anlaşmazlıklar meydana gelince bu beton tabaka kırılmış. Bu durum binanın genel yapısına zarar vermiş olabilir. Bunun haricinde normalde binaların yağmur olukları doğrudan kanalizasyonlara bağlı olmaktadır. Fakat bu apartmanda oluklarının su basmanı kırılarak bodrum kata indirildiğini tespit ettik. Aynı parselde yıkılan bina dışında şirketin yaptığı 3 blok daha bulunmaktadır. Toplam 200'den fazla daire bulunmaktadır. Yağmur oluklarıyla ilgili durumun bu binalarda da olduğunu gördüm.

Ayrıca yıkılan binanın neredeyse tamamında balkonlar plastik doğramayla dairelerin içine dahil edilmişti. Bu işlem de binaya zarar vermiş olabilir. Bu bina 1998 yılındaki Ceyhan depremini de gördü. O depremde herhangi bir hasar almadı. Bu binayla ilgili benim sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Müşteki C.K. ise 1997 yılından deprem tarihine kadar Özgür Apartmanı'nda ikamet ettiğini dile getirerek, "Olay tarihinde biz de apartmanda kalıyorduk. Sanık Murat A'nın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Apartmanın dam kısmına 50 santimetrelik beton dökülmemiştir. Ayrıca 13. katta kolon kesilmesine ilişkin iddialar doğru değildir. Uzun yıllar binanın yöneticiliğini B.K. isimli kişi yapmıştır. B.K'nin mahkemeniz huzurunda dinlenilmesini talep ediyorum. Apartmanın yağmur suları dışarı akmaktadır. Bu yağmur su oluklarını inşaatı yapan şirket yapmıştır. Ben apartmanda kapsamlı bir tadilata şahitlik etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim."

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına, sanık Mahmut A'nın bir sonraki celse zorla getirilmesine, apartman yöneticisi B.K'nin mahkeme huzurunda beyanının alınmasına, Özgür Apartmanı'nın 1995 yılından bu yana tutulan apartman karar defterinin temin edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosuna müzekkere yazılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.