Adana'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kabasakal Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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