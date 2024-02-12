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        GÜNCELLEME 3 - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük, silahlı saldırıda öldü

        Adana Büyükşehir Belediyesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:26
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        GÜNCELLEME 3 - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük, silahlı saldırıda öldü
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G. (44), Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

        Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Güdük'ün hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

        Polis ekipleri, belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

        Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli, suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hastaneye gitti

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olayın ardından Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Karalar, gazetecilere zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş, beni işe aldır.' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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