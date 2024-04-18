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        GÜNCELLEME - Adana'da elektrikli bisikletten düşen hamile kadın otobüsün altında kalarak öldü

        Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:27
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        GÜNCELLEME - Adana'da elektrikli bisikletten düşen hamile kadın otobüsün altında kalarak öldü
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        Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.

        Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde kocası Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriye uyruklu Nur Abbud (31), Ali D. idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Burada yaşamını yitiren Abbud'un, ameliyatla alınan bebeği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gözlem altında tutulan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazada hayatını kaybeden Abbud'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Buradaki otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi yakınlarınca alınarak toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

        Polis ekipleri, otobüs sürücüsünü ifadesini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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