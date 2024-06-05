Pozantı'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

Pozantı Belediyesince "Dünya Çevre Günü" kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla belediye çalışanları ve öğrenciler, Akköprü Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte belediye çalışanları ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Bu dünya ve hayat bizim. Pozantı olarak yemyeşil bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmeli doğaya saygılı olmayız." dedi.