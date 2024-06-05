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        Pozantı'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

        Pozantı Belediyesince "Dünya Çevre Günü" kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:49
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        Pozantı'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi
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        Pozantı Belediyesince "Dünya Çevre Günü" kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

        Dünya Çevre Günü dolayısıyla belediye çalışanları ve öğrenciler, Akköprü Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

        Düzenlenen etkinlikte belediye çalışanları ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

        Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Bu dünya ve hayat bizim. Pozantı olarak yemyeşil bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmeli doğaya saygılı olmayız." dedi.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Durmuş Taşpınar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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