Hobi amaçlı kurduğu çiftlikte yetiştirdiği Pekin ördeğiyle ihracat hedefliyor

ÖMER FANSA - Adana'da emeklilikte vakit geçirmek için kurduğu çiftlikte önce kaz üretimi yapan, sonrasında Pekin ördeği yetiştirmeye başlayan Ethem Aydoğdu, entegre tesisinde ihracata hazırlanıyor.

Kentte inşaat yalıtım malzemesi üretim ve ihracatı yapan 56 yaşındaki Aydoğdu, işi çocuklarına bırakarak emeklilikte küçük çaplı çeşitli hayvanları besleyebileceği, tarımla uğraşacağı hobi bahçesi benzeri bir çiftlik kurmak için 2019'da arazi satın aldı.

Aydoğdu, Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi'nde satın aldığı arazide koyun, tavuk gibi hayvanları beslemeye başladı.

Hayvancılıkla ilgilenmeye başladıkça talep olmasına rağmen yetiştiriciliği az yapılan kaza merak saran Aydoğdu, çiftliğini genişleterek açık alanda serbest halde kaz üretimine uygun hale getirdi. Üretimini 2022'ye kadar sürdüren Aydoğdu, tüm çabalarına rağmen gerek Kovid-19 süreci gerekse sıcak hava nedeniyle istediği verimi alamadığı için kaz üretiminden vazgeçti. Üretim alanını bozmak istemeyen Aydoğdu, bu kez de Pekin ördeği yetiştiriciliğinde şansını denemek istedi. Pekin ördeği hakkında araştırmalar yapan Aydoğdu, yaklaşık 90 dönüm alana sahip çiftliğine Fransa'dan 3 bin 500 damızlık Pekin ördeği getirdi.

Aydoğdu, Pekin ördeği yetiştiriciliğiyle çiftliğinde, yumurta imalatından donmuş ve taze olarak rafta et seviyesine kadar üretim yapılmasını sağlayan yılda 200 bin kapasiteli 20 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesis kurdu. Tesisinde üretimi sürdüren Aydoğdu, yaklaşık 55 günde yetişkin hale gelen hayvanların etini otel ve direkt satış kanallarıyla piyasaya sürüyor. Hayvanların gübresinden biyodizel üretilirken, tüyü de tekstil firmalarınca tercih ediliyor. Aydoğdu, kanatlı eti sektöründe bu yılın sonuna kadar sınırlandırılan ihracatın açılacağı dönem için hazırlıklarını sürdürüyor.

- "Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz" Ethem Aydoğdu, AA muhabirine, kaz üretiminden istediği verimi alamadığı dönem ülkede ördek eti eksikliğini gözlediğini belirterek, bu yönde yetiştiricilik yapmaya karar verdiğini anlattı. Fransa'da yıllık kişi başı 3-6 kilogram, Türkiye'de ise çoğunluğu turistler tarafından olmak üzere 14 gram kaz eti tüketiminin bulunduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: "Ördek, halkın gerçekten ulaşamadığı bir ürün olması ve üst segmentte durduğu için biz, halkın bütçesine göre seri bir üretim yapalım istedik. Bu işin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz şu; arz ve talebi yaratmak. Biz bu ürünü onların kapısının önündeki marketlere, sofralarına kadar götürmek, üst segmenden çıkarıp bütün Türkiye'nin, vatandaşın yemesini sağlamak için bir çaba içerisindeyiz."

Aydoğdu, ördek etini tanıtımı yapmak için fuarlara katıldıklarını, zincir marketler aracılığıyla raflara sunduklarını dile getirdi. Fuar ve zincir marketlerden gelen bildirimlerin kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Aydoğdu, "İnşallah daha iyi yapacağız. Talebe göre kapasitemizi seneye iki kat arttırabiliriz." dedi. Aydoğdu, yalıtım işlerindeki ihracat deneyimlerinden dolayı, bunun ülkeye nasıl döviz getirdiğini çok iyi bildiklerini, bu nedenle ördek yetiştiriciliğinde de dış satıma yönelik AR-GE çalışmaları yaptıklarını ifade etti.