Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.

        Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir."

        Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Ölüme böyle gitti
        Ölüme böyle gitti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...

        Benzer Haberler

        Halasının kaçtığı kişiyi öldüren 17 yaşındaki sanığa 11 yıl hapis
        Halasının kaçtığı kişiyi öldüren 17 yaşındaki sanığa 11 yıl hapis
        Ceyhan Belediyesinden 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira bayram ikramiyesi
        Ceyhan Belediyesinden 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira bayram ikramiyesi
        Adana'da stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı
        Adana'da stat görevlisini darbeden 3 kişi gözaltına alındı
        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Adana'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı
        Adana'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı
        Adana'da "Hayat Boyu Yüreğir" sergisi açıldı
        Adana'da "Hayat Boyu Yüreğir" sergisi açıldı