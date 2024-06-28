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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mersin'de TMO'nun yeni depolarını hizmete açtı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl, geçen yıl kadar ürün alabilecek kapasitesinin mevcut olduğunu belirterek, "Üreticilerimize bir çağrımız var; ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisinin referans olarak belirlediği o fiyatın altında satmasınlar. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirlediğimiz, açıkladığımız fiyattan bu ürünleri alacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:43
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mersin'de TMO'nun yeni depolarını hizmete açtı:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl, geçen yıl kadar ürün alabilecek kapasitesinin mevcut olduğunu belirterek, "Üreticilerimize bir çağrımız var; ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisinin referans olarak belirlediği o fiyatın altında satmasınlar. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirlediğimiz, açıkladığımız fiyattan bu ürünleri alacağız." dedi.

        Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, müdürlük personeliyle yemekte bir araya geldi.

        Daha sonra Akdeniz ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni depolarının açılış törenine katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de hububat hasadının neredeyse yarısının tamamlandığını söyledi.

        TMO'nun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Haziran'da referans fiyatı açıkladığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Bu fiyatı açıklarken hem ürünün Türkiye şartlarında üretildiği maliyetlerin oluştuğu etkenler göz önüne alındı hem dünya piyasaları göz önüne alındı hem de stoklar göz önüne alındı. Bu yıl da bu fiyatları açıklarken özellikle altını çizdiğimiz husus şu oldu; bu alım fiyatı bir referans fiyattır. Tavan fiyat, en üst fiyat değildir. Bu fiyatın altında herhangi bir şekilde fiyat oluşması durumunda bizler Toprak Mahsulleri Ofisi olarak alım noktalarımıza, ki bütün Türkiye'de yaklaşık 600'ün üzerinde alım noktamız var, buraya gelen bütün üreticilerimizin bize vermek istedikleri ürünün tamamını alacağız. Hasat başlangıcından itibaren 121 bin üreticimiz yaklaşık 5 milyon ton için bize başvuru yaptı ve kendilerine randevu verildi. Bugün itibarıyla da Toprak Mahsulleri Ofisinin almış olduğu ürün miktarı 1 milyon tonu aştı."

        Yumaklı, TMO'nun geçen yıl Cumhuriyet tarihini kırarak 13 milyon ton gibi alım yaptığını anımsattı.

        TMO'nun bu yıl da geçen yılki ürün miktarını alabilecek şekilde hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Zaman zaman duyuyoruz 'Toprak Mahsulleri Ofisinin depoları dolu, herhangi bir alım yapamaz' gibi. Bunların hiçbirisi doğru bilgi değil. Doğru bilgi benim söylediğim. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yıl, geçtiğimiz yıl kadar ürün alabilecek kapasitesi mevcut. Yine başka bir dezenformasyon vardı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. 'Toprak Mahsulleri Ofisinin depoları ithal ürünle dolu'. Kesinlikle doğru değil. Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarındaki ürünün yaklaşık yüzde 90'ı bizim üreticimizin üretmiş olduğu ürünlerden Toprak Mahsulleri Ofisine satmış olduğu miktardan oluşmakta."

        - "Makarnalık buğday ihracatı için özel sektöre izin verildi"

        Bakan Yumaklı, referans fiyatlar açıklanırken dış ticaret tedbirleri aldıklarını, aynı şekilde hububat ihracatına da izin verdiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 100 bin tonluk makarnalık buğday ihracatı için özel sektöre izin verildi. Bu sayı günden güne de artmakta. Buradan üreticilerimize bir çağrımız var; ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisinin referans olarak belirlediği o fiyatın altında satmasınlar. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirlediğimiz, açıkladığımız fiyattan bu ürünleri alacağız." ifadelerini kullandı.

        TMO'nun almış olduğu ürünlerin ödemelerini 45 güne kadar yapacaklarını söylediklerini anımsatan Yumaklı, "Burada bunun maalesef ki yine çok farklı boyutlarda saptırıldığını ve '60-90 günlere çıkacağının' söylendiğini duyuyoruz. Kesinlikle doğru değil. Hatta mayıs sonuna kadar olan teslimlerin yanı sıra 6 Haziran'a kadar olan teslimlerin de ödemelerini yaptık. Bu ödemeler, periyodik olarak yapılmaya devam edecek." diye konuştu.

        Yumaklı açılışı yapılan TMO'nun Mersin depolarının 30 bin ton depolama kapasitesine sahip, modern şekilde yapılmış 8 bin metrekare kapalı alanı olduğunu söyledi.

        Depoların aynı zamanda iklimlendirme ve havalandırma imkanına sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, "Açılan depolar, hububatın yanı sıra bakliyat konusunda Türkiye'nin en önemli merkezi olan Mersin'in de bu anlamdaki büyük bir ihtiyacını gidermiş olacak." dedi.

        Konuşmanın ardından Yumaklı, kurdele keserek depoları hizmete açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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