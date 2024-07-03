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        Çocuk İyilik Merkezi'nde oyun parkı açıldı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzuvlarını kaybeden çocuk ve gençlerin tedavileri için geçen yıl açılan Çocuk İyilik Merkezi'nde yaptırılan oyun parkı törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:13
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        Çocuk İyilik Merkezi'nde oyun parkı açıldı
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzuvlarını kaybeden çocuk ve gençlerin tedavileri için geçen yıl açılan Çocuk İyilik Merkezi'nde yaptırılan oyun parkı törenle hizmete alındı.

        Hayırsever iş insanı Nurten Avunduk tarafından yaptırılan çocuk parkının açılışı için merkezde tören düzenlendi.

        Burada tedavi gören çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan parkın açılışına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel de katıldı.

        Tuncel, depremzede bireylerin topluma üretken bir şekilde katılabilmeleri için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Depremin izlerini silmeye çalıştıklarını anlatan Tuncel, "Depremin hemen ardından çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm hayırseverlere minnettarız." diye konuştu.

        Çocuk oyun parkı, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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