Çocuk İyilik Merkezi'nde oyun parkı açıldı

Depremin izlerini silmeye çalıştıklarını anlatan Tuncel, "Depremin hemen ardından çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm hayırseverlere minnettarız." diye konuştu.

Tuncel, depremzede bireylerin topluma üretken bir şekilde katılabilmeleri için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Burada tedavi gören çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan parkın açılışına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel de katıldı.

Hayırsever iş insanı Nurten Avunduk tarafından yaptırılan çocuk parkının açılışı için merkezde tören düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzuvlarını kaybeden çocuk ve gençlerin tedavileri için geçen yıl açılan Çocuk İyilik Merkezi'nde yaptırılan oyun parkı törenle hizmete alındı.

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