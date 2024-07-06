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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:35
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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Kavgada Kamuran Polat ve A.Ş. silahla vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedaviye alınan A.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan buldu.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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