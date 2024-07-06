Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan buldu.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

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