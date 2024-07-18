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        Adana'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:15
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        Adana'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi'nde, Atlı ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

        Patlamada yaralanan Gonca Atlı, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 çocuk annesi Atlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle evin duvarlarının bir kısmının çöktüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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