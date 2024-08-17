Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez, Mohammadi, Maestro, Michut, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe
Gol: Dk. 42 Alikulov (Çaykur Rizespor)
ADANA
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