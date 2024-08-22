Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eğitimini tamamlayan 308 polis adayı yemin etti

        Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 308 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eğitimini tamamlayan 308 polis adayı yemin etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 308 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatına adım atan genç polisleri canıgönülden tebrik ettiğini söyledi.

        Mezunların öğrencilik döneminde ulaşılan bu merhaleyi, meslek icrasında da çok daha iyi bir seviyeye getireceklerinden emin olduğunu belirten Köşger, "Halkımızın güvenliğini sağlayan, varlık sebebi milletimize hizmet etmek olan polis teşkilatımız, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir." diye konuştu.

        Öğrencilerin aldıkları üst düzey eğitim ile görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

        "Polis okullarımız modern eğitim şartlarına sahip, kendini vatanına, milletine, devletine adayan kahramanların buluştuğu şanlı yuvalardır. İnanıyor ve biliyorum ki okullarımız polislerimizi yetiştirirken mesleki bilgi ve donanımlarınızın yanında ahlaki ve vicdani değerlerle yoğrulmuş bireyler olmanıza da özen göstermektedir."

        Kemal Serhadlı POMEM Müdür Vekili Umut Karaöz ise mart ayında başlayan yoğun eğitimin tamamlandığını belirterek, POMEM'i başarıyla bitiren 1521 öğrenciyi kutladı.

        Karaöz, mezun polislere şöyle seslendi:

        "Bu şanlı teşkilat tarih boyunca hiçbir sorumluluktan kaçmadığı gibi sizlerdeki bu asil duruştan, gözlerinizdeki ışıktan anlıyorum ki bugün de sizler aynı emaneti teslim almaya hazırsınız. Aziz milletimiz tarihin her döneminde büyük sınavlardan, zor zamanlardan geçmiştir. Sizlerin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

        Daha sonra yemin ederek kep atan 308 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı. Bazı adaylar ve aileler gözyaşlarını tutamadı.

        - Polis adayından evlilik teklifi

        Öte yandan yemin töreni sonrası polis adaylarından Kerim Hamza Metik, Melike Arslan'a evlilik teklifi yaptı.

        Metik AA muhabirine, iki mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, "İki güzelliği bir arada yaşamak istedim. Böyle bir plan organize ettim. Şükürler olsun Allah'ım bana bunu nasip etti. Bu mutluluğu birlikte yaşadık." dedi.

        Evlilik teklifi karşısında heyecandan konuşamadığını ifade eden Arslan da hayatındaki en mutlu olduğu anın bu an olduğunu aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        İsviçre'de 11'ler açıklandı!
        İsviçre'de 11'ler açıklandı!
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü
        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü
        Göç yolundaki leyleklerin bir kısmı Adana'da "mola verdi"
        Göç yolundaki leyleklerin bir kısmı Adana'da "mola verdi"
        Eşi evi terk edince tartıştığı kayınbiraderi tarafından öldürülmüş
        Eşi evi terk edince tartıştığı kayınbiraderi tarafından öldürülmüş
        Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının statüsü, koruma ve izleme çalışmalarıy...
        Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının statüsü, koruma ve izleme çalışmalarıy...
        Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden 'Soda boğazıma kaçtı, bilinç kaybı ya...
        Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden 'Soda boğazıma kaçtı, bilinç kaybı ya...
        Adana'da motosiklet çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklan...
        Adana'da motosiklet çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklan...