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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:39
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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki 01 ANG 965 plakalı otomobil, Karacoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta D.A. yönetimindeki 01 TG 974 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada E.Ö. yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.Ö. ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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