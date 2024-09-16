Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kazada E.Ö. yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki 01 ANG 965 plakalı otomobil, Karacoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta D.A. yönetimindeki 01 TG 974 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.