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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:35
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık B.S.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

        Sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ifade eden savcı, B.S.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan B.S.E, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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