Adanaspor üst sıraları hedefliyor

EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini, "Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum." dedi.

Ciccolini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Bamba'nın kalplerinde olduğunu belirtti.

Teknik direktörlerini kaybetmenin kendileri için zor bir durum olduğunu anlatan Ciccolini, "Sol Bamba'nın vefatı oyuncuları çok etkiledi. Çünkü Sol Bamba ile oyuncularımız çok yakındı. Çok duygusallaştılar. Aynı zamanda teknik ekibimiz de bu durumdan çok etkilendi." diye konuştu.

Ciccolini, takımın her şeye rağmen çalışmalarını daha iyiye gitme hedefiyle sürdürdüğünü anlattı.

- "Hedefimiz maçlar kazanıp üst sıralara yükselmek"

Bamba'nın tercih ettiği 3-4-3 ve 3-5-2 oyun sistemiyle ilgili de Ciccolini, şöyle konuştu: