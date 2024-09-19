Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor üst sıraları hedefliyor

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini, "Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor üst sıraları hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini, "Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum." dedi.

        Ciccolini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Bamba'nın kalplerinde olduğunu belirtti.

        Teknik direktörlerini kaybetmenin kendileri için zor bir durum olduğunu anlatan Ciccolini, "Sol Bamba'nın vefatı oyuncuları çok etkiledi. Çünkü Sol Bamba ile oyuncularımız çok yakındı. Çok duygusallaştılar. Aynı zamanda teknik ekibimiz de bu durumdan çok etkilendi." diye konuştu.

        Ciccolini, takımın her şeye rağmen çalışmalarını daha iyiye gitme hedefiyle sürdürdüğünü anlattı.

        - "Hedefimiz maçlar kazanıp üst sıralara yükselmek"

        Bamba'nın tercih ettiği 3-4-3 ve 3-5-2 oyun sistemiyle ilgili de Ciccolini, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz daha az gol yiyip son paslarda daha etkili olmak ve gol atmak. Tabii ki günümüz şartlarında en önemlisi maçla ilgili ne hissettiğinizdir. Sistemler ikinci planda kalıyor. En önemlisi takım ruhu. Son paslarda daha etkili olup bireysel hataları daha az yaparsak alacağımız sonuçların değişeceğini düşünüyorum. Şu anda hedefimiz maçlar kazanıp üst sıralara yükselmek. Çalışmaya devam edeceğiz ve her zaman daha iyiye gitmeyi hedefleyeceğiz."

        Yeni transferler Nijeryalı orta saha Bonke Innocent ve Burkina Fasolu forvet Abdoul Tapsoba'nın vize sorunu nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini belirten Ciccolini, bu oyuncuların da kısa süre içinde takımla çalışmalara başlamasını beklediklerini dile getirdi.

        Sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçında bireysel hata nedeniyle gol yediklerini vurgulayan Ciccolini, pazar günü deplasmanda oynayacakları Central Hospital Ümraniyespor maçından galip ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Trendyol 1. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Adanaspor, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Otobüs durağında rahatsızlanan işçinin para, telefon ve altın kolyesini çal...
        Otobüs durağında rahatsızlanan işçinin para, telefon ve altın kolyesini çal...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
        Adana'da 4 hükümlü operasyonla yakalandı
        Adana'da 4 hükümlü operasyonla yakalandı
        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutukl...
        Durakta uyuyakalan kişinin parası, telefonu ve kolyesini çalan zanlı tutukl...
        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi