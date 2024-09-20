Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tutuklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 yaşamını yitirdiği Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya tutuklandı.

Ekim Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Akkaya'nın, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Tutar Apartmanı davasında tutuksuz yargılanmasına müştekilerin avukatlarınca itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden cezaevindeki sanığın tekrar savunmasını aldı.

Akkaya, binanın, 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine göre inşa edildiğini belirterek, "Binanın bu şiddetteki depremde sağlam kalması mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan deprem yönetmeliğine göre binanın güçlendirilmesi gerekirdi. Güçlendirmeyle ilgili sorumluluğum yok." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutuklu yargılanması yönünde görüş belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterilmesi ve yurt içinde ikamet adresinin bulunmaması nedeniyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.